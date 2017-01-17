El Konulan Kayıt Dışı Telefonlar İmha Edildi

Gaziantep'te zabıta ekipleri tarafından el konulan kayıt dışı cep telefonları imha edildi.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri şehrin işlek caddelerinde 2'nci el cep telefonu satış yapan seyyar tezgahları denetledi. Ekipler, Hürriyet, İstasyon ve Gaziler caddesindeki kontrollerde, çeşitli modellerdeki 655 cep telefonu, 148 şarj cihazı, 113 telefon kılıfı ve 70 selfie çubuğuna el koydu.



Ekipler daha sonra da el konulan telefonları boş alanda iş makinesi ile ezerek imha etti.



İmha işleminden önce telefonların içerilerindeki bataryaları geri dönüşümde değerlendirilmek üzere Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na teslim edildiği bildirildi. - GAZİANTEP