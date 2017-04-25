El, Kol ve Ağzı Bağlanan Suriyeli Kadının Para ve Ziynet Eşyalarını Gasp Ettiler

Gaziantep'te kimliği belirlenemeyen kişiler, müşteri kılığında gündüz vakti girdikleri bir evde Suriyeli kadının el, ayak ve ağzını bağlayarak, para ve ziynet eşyalarını gasp ettiler. Olay, odaya kilitlenen annenin ihbarı ile ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi 48 Nolu sokakta terzilik yapan Suriyeli Sevsen Bırro'nun (30), evine pantolon yaptırmak isteyen ve kimliği belirlenemeyen bir kadın geldi. Ölçüleri alınan kadın, telefonu kocasında unuttuğunu söyleyerek, almak için dışarı çıktı. Kadınla birlikte dışarıda bulunan kimliği belirlenemeyen biri erkek, 2 kişi daha içeri girdi. Ellerinde bıçak ve sallama gibi kesici aletler bulunduğu ileri sürelen şahıslar, terzi Sevsen Bırro'nun el, ayak ve ağzını bağlayarak, yan odada bulunan 55 yaşındaki kadının annesi Sabiha Dışo'nun kapısını kilitledi. Evdeki 4 bin TL para, bilezik ve altın küpele gibi ziynet eşya ve cep telefonunu alan şahıslar, ortalıktan kayboldu. Şahısların evden ayrılması üzerine odada kilitli bulunan Sabiha Dışo, komşularından yardım istedi. Komşuların polisi araması üzerine olay ortaya çıktı. Eve gelen polis ekipleri, bağlı bulunan kadının ağız, el ve ayaklarını çözdü. Şüpheli şahısların da ilk belirlemelere göre Suriyeli olduğu ileri sürüldü.



Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, şahısların kimlik bilgilerini tespit için çalışma başlattı. - GAZİANTEP