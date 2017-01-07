El İşi Tel Kırma Çantalar Kadınlara Umut Oldu

FATİH SEBZECİ - Batı Karadeniz yöresine özgü, genelde nevresimler, yatak örtüleri ve çarşaflara işlenen tel kırma işini çantalara nakşeden Adıyamanlı kadınlar, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden yoğun talep gören çantalarını açmayı planladıkları atölyelerinde üretmek istiyor.



Adıyaman Valiliği ve Halk Eğitimi Merkezince Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında açılan atölyede 6 aydır eğitim alan kadınlar, ürettikleri çantaları tel kırma yöntemiyle ilmek ilmek süslüyor.



Kursiyerlerin el emeği göz nuru çantaları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerden de ilgi görüyor. Fiyatı 35 ile 150 lira arasında değişen çantaların yapımını öğrenen kadınlar, kurs sonunda kendi iş yerlerini açmayı planlıyor.



Usta öğretici Ümit Aközel, AA muhabirine, Adıyaman Valiliği ve Halk Eğitimi Merkezi koordinesinde Adıyaman'da ilk kez çanta yapım kursunun açıldığını belirtti.



Kurslarının yoğun ilgi gördüğünü aktaran Aközel, "Buraya gelen vatandaşlarımıza çanta yapımıyla ilgili kurs veriyoruz. İleride bu kursiyerlerimiz çanta atölyesi açıp kendi ayakları üzerinde duracaklar. Kursiyerlerimizden bir çoğu kendi iş yerini açmayı düşünüyor." dedi.



Yoğun talep gören kurslarında kadınlara en iyi şekilde çanta yapmayı öğrettiklerini anlatan Aközel, kursiyerlerin yapılan çantalar çok parçalı olduğu için ilk etapta çanta yapımında zorlandıklarını söyledi.



Kadınların nakış ya da tel kırma işiyle çantaları süslediklerini ifade eden Aközel, kursiyerlerin bir çantayı iki günde tamamlayabildiğini dile getirdi.



Kursiyerlerin çantalarına yoğun siparişler aldıklarının altını çizen Aközel, "İstanbul, İzmir, Ankara olsun bu illerden talep çok fazla. Adıyaman esnafının da talepleri var. Şu anda proje kapsamında olduğu için kursiyer yetiştiriyoruz. Bu kurs sayesinde Adıyaman'da iş imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz bu." diye konuştu.



Kursun ardından kendi atölyelerini açmak istiyorlar



Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Melahat Taşçı, 6 ay önce başladığı kurs sayesinde iş imkanı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.



Kursun tamamlanmasının ardından kendi çanta atölyesini kurmayı planladığını belirten Taşçı, "Bu kurs sayesinde bir şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Hocamızın sayesinde biraz çanta yapmayı öğrendik. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu kursun bir yıl daha devam etmesi halinde daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Bu kurs bittikten sonra KOSGEB'in yardımıyla atölye açmayı düşünüyorum. Evde oturan bayanlara da bu kursları tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.



Halide Albayrak da kursta, genellikle piyasada bulunan çantalardan farklı modeller üretmeye çalıştıklarını anlattı.



Kursa ilk başladıklarında zorlandıklarını dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:



"6 aylık süre zarfında biraz da olsa çanta yapmayı öğrendik. Amacımız bu işi tamamen öğrenip iş yeri açmak. Bir kısmımız öğretici olacağız. KOSGEB'den destek aldığımızda iş yeri açacağız. Bu çanta kursu bayanlar tarafından ilgi görüyor. Herkesi bekliyoruz. Bizler burada farklı modellerde çantalar yapmaya çalışıyoruz. Dükkanlarda olmayan çantalar yapmaya çalışıyoruz. Yöresel kültürümüzü el işiyle çantalara işlemeye çalışıyoruz. Daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Eşim bana çok destek oluyor. Ben de bir iş sahibi olacağım."