El İşi Sanatçıları Vali Çelik'i Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Odunpazarı Kent Konseyi bünyesinde farklı dallarda tasarım çalışması yapan el işi sanatçıları; Özlem Çopur, Uğur Bilge, Cem Varsoy, Mehmet Çınar, Aylin Sarı, Hande Ünver, Nuran Sazak, Adnan Güçlü ve Ali Rıza Kurt'u makamında kabul etti.



Türk El Sanatlarının büyük bir medeniyeti temsil ettiğini söyleyen Vali Çelik, ziyaretten duyduğunu memnuniyeti ifade ederek, "Milli kültürümüzü temsil eden el sanatlarımıza hepimiz sahip çıkmalıyız. İlimizde böyle bir çalışma gurubunun oluşması bizim açımızdan memnuniyet vericidir" dedi.



Geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla yapılan çalışmalara Valilik olarak her zaman destek vereceklerini bildiren Vali Çelik, "Geçmişimizden bize miras kalan kültürel değerlerimize önem veriyor ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Ülkemizdeki değerler bütünlüğünün başında kültür ve sanat unsurlarının geldiğini kaydeden Vali Çelik, toplum adına sorumluluk üstlenen tüm sanatçılara çalışmalarında başarılar diledi.



Heyet adına konuşan Ebru Sanatçısı Özlem Çopur da, farklı dallarda Odunpazarı Kent Konseyi bünyesinde Geleneksel Sanatkarlar Tasarım Çalışma Gurubu kurduklarını aktardı. Kendilerini tanıtmak adına çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini bildiren Çopur, ziyareti kabulden dolayı Vali Çelik'e teşekkür etti. - ESKİŞEHİR