El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, dünya barışının, "kayıp cennet" haline geldiğini söyledi.



Başkent Kahire'de gerçekleştirilen El-Ezher Dünya Barış Konferansı'nın kapanış konuşmasını yapan Tayyib, "Dünya, barış, adalet, eşitlik ve ortak yaşam gibi değerleri arar oldu. Dünya barışı, 'kayıp cennet' haline geldi." dedi.



"Dinleri, naslarını yanlış yorumlayan ve bu yanlış tevilleri kullanarak insanları öldüren inananlarıyla yargılamamamız gerek. Semavi dinler, terör dinleri değildir." diyen Tayyib, "İnsanları korkutmak için naslarını çalanlar yüzünden İslam terör dini sayılamaz. Haç takıp can alanlar sebebiyle Hristiyanlık terör dini değildir. Filistin halkının topraklarını gasp etme hedefiyle dinlerinin naslarını kullananlar yüzünden Yahudilik de terör dini olamaz." ifadelerini kullandı.



"Dünyada daha önce benzeri görülmemiş" mevcut insani durumu da eleştiren Tayyib, bölgenin "son derece üzücü insani bir trajedi" yaşadığını, terör suçlarının arkasında silah ticareti ve pazarlığı ile şüpheli anlaşmalardan elde edilen fahiş zenginliği güvence altına alma ve ölüm fabrikalarını sürekli çalışır halde tutma isteğinin olduğunu kaydetti.



Tayyib, konferansa katılan Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus'un, şiddet ve terör suçlamaları karşısında İslam'ı ve Müslümanları savunan ve "adil" olduğunu belirttiği açıklamalarından övgüyle söz etti.



Papa Franciscus'un Mısır ve Ezher'e yaptığı ziyaretin "tarihi" olduğunu vurgulayan Tayyib, bu ziyaretin, Ezher'in konferans için yaptığı davetin ardından gerçekleştiğini söyledi.



Tayyib, Ezher'in ortak yaşam ve dinler arası diyaloğun kökleşmesi için çaba sarf ettiğini dile getirdi.



Papa Franciscus, 2 günlük bir ziyaret için bugün başkent Kahire'ye gelmişti.