El Emeği Ürünler Koleksiyonunu Şırnaklı Kadınlar Üretiyor

İstanbul'da bir firma tarafından gönderilen el emeği ürünler koleksiyonu, Şırnak'taki kadınlar tarafından üretilmeye başlandı.



GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında bir firma tarafından gönderilen el emeği ürünler koleksiyonu Şırnak'taki kadınlar tarafından üretilmeye başlandı. Şırnak Gençlik ve Kültür Evi ile ÇATOM'un aracı olduğu el işleri ürünler, Şırnaklı kadınlara hem gelir hem de iş imkanı oldu.



Şırnak Gençlik ve Kültür Evi Temsilcisi Nazlı Altürk, "Şırnaklı kadınlarımız evlerinde otururken, Şırnak GAP Gençlik Kültür Evi atölyelerinde ve ÇATOM'da boş zamanlarını hem değerlendirecekler hem de ürünlerin boncuklarını takarak ev ekonomisine katkıda bulunacaklar. Şırnak GAP Gençlik Kültür Evi olarak evlerinde oturan kadınlara ulaşarak, çalışmak isteyenleri ve ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlarımıza ulaştık. Kayıtlarını aldık. Şu an 60 tane ev kadınımız bu işi yapıyorlar. 2 hafta içinde 2 kategoride ürün geldi ve kadınlarımız bunları üretmeye başladılar. Ürünlere boncuklarını takarak tekrara bu ürünleri geri gönderiliyor. ve kadınlarımıza ücretleri gönderilmek kaydıyla ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar" dedi.



Boş zamanlarını değerlendiren Nergiz Ertaş, "Biz ev hanımları olarak en azından evimize bir katkıda bulunmak için bu işleri üstlendik. Ev hanımları olarak evimize katkıda bulunmak istiyoruz. Boş oturmaktan daha iyi. Ev hanımların yapabileceği işler bu tür işlerdir. Biz ev hanımları olarak bu işten gayet memnunuz. Bizim daha öncede el becerimiz vardı. Boncuk işlerken bu el becerisini güzel bir şekilde sağlamak istiyoruz. Daha önce yaptığımız el işleri bize ve çevremizeydi. Ama şimdi yaptığımız iş eli en azından eve katkıda bulunuyoruz. Elimize bir şeyler geçiyor. Çocuklarımızı daha iyi okutabiliyoruz. Boş oturmaktansa bu tür işlerle uğraşmayı daha çok seviyoruz. Ev ortamında arkadaşlarla sohbet ve keyifli bir ortamda bu işleri yapmak çok güzel oluyor. Arkadaşlarla hem bir araya geliyoruz ve işlerimizi de yapıyoruz. Parada kazanıyoruz güzel bir şekilde. Bir bayanın elinde parasının olması çok güzel bir şey. Bu imkanı bize sağlayanlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK