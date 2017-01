El Emeği Göz Nuru Örgüler Halep'e Gidecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hanım Lokali üyelerinin ördüğü atkı, bere ile 4 bin bot ve eldiven Halep'teki çocuklara gönderildi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı 22 Hanım Lokali üyesi kadınların ördüğü atkı ve bereler ile alımı yapılan 4 bin bot ve eldiven, Halep'teki çocuklara gönderilmek üzere törenle yola çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek'in de katıldığı tören, Dikmen Hanımlar Lokalinde düzenlendi.



Törende konuşma yapan Nevin Gökçek, Halep'teki çocuklar üşümesin diye yapılan yardım kapmasına destek veren herkese teşekkürlerini ileterek, "Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü bir hayır için hepimiz buradayız. Allah hepimizin hayırlarını kabul etsin" dedi.



"Her ilmekte bir sevap olduğunu düşünüyorum"



Halep'teki çocukların gece çadırlarda yattığı hatırlatan Gökçek, "Örülen her şeyde her ilmekte bir sevap olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin ve bir çok sivil toplum kuruluşunun Halep'e birçok kez yardım yaptığını belirten Gökçek şunları kaydetti:



"Allah bize iki cihan saadeti versin. Çünkü bu dünya geçici, bir nefes alıyoruz ve nefes bittiği zaman öldü diyorlar. Öbür dünya asıl kalıcı. Oraya bir şeyler götürebiliyorsak ne mutlu bize. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Halep'e çok yardım yaptık, sivil toplum örgütleri yaptı, iş adamları yaptı, dernekler vakıflar yaptılar. Ama bugün burada bizim üyelerimizin böyle el emeği göz nuru olarak, sevgisini katarak o yavrulara o annelere, kardeşlerimize çocuklarımıza bot kaban ve diğer malzemeleri hazırladıkları için Allah sizlerden razı olsun. Onlar gece çadırlarda yatıyorlar, gece atkılarla yatıyorlar. Biz evimizde sıcak kaloriferlerimiz son derece yanmış bir vaziyette yatıyoruz. Onun için Allah bize hesap sormasın diye biz bunları yaptık. Allah hayrımızı kabul etsin." - ANKARA