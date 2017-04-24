Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme faaliyetleri tarafından "El Ele Daha Güzel Günlere" projesi kapsamında, aşiret mensuplarına bilgiler verildi.



Bir otelde gerçekleşen ve bölgede yaşayan aşiret mensuplarıyla bazı aile temsilcilerinin katıldığı bilgilendirme toplantısında konuşan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bilgilendirme ve Önleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mulla Karakuş, terörle mücadele konusunda katılımcılara sinevizyon eşliğinde sunum yaptı.



Toplantıda konuşan Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, terör örgütleriyle ülke sathında olduğu gibi Adıyaman'da da ciddi mücadele ettiklerini, halkın huzur ve güvenliğini bozacak her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı olduklarını belirtti.



Terörle mücadele yanında diğer suçlarla da mücadele etmeye devam ettiklerini ifade eden Alper, şunları kaydetti:



"Terörle mücadele sadece terörle mücadele değildir. Narkoterör denilen bir olay var. Narkotik olayının yüzde 90'ının amacı terör örgütlerine parasal destek sağlamaktır. Uyuşturucu kaçakçılığı dediğimiz olayın temelinde terör örgütlerine para kaynağı sağlamak olduğunu hepimiz görüyoruz. Çünkü Adıyaman, Diyarbakır veya Mardin'in kırsalında gezen teröristin ellerindeki silahlara bakıldığında, bunların hepsi yurt dışından elde ediliyor. Bizim buralarda bir tane silah fabrikası var mı? Bunlar bu tüfekleri nereden alıyorlar. Hiç aklınıza geliyor mu ellerinde birçok modelde silah var. Bunlar yurt dışındaki ülkelerden geliyor. Teröristler de uyuşturucu satışından elde ettikleri parayla bu silahları alıyorlar ve gelip ülkemizde terör olayları yapıyorlar."