El Deliye Biz Akıllıya Hasret
EL DELİYE BİZ AKILLIYA HASRET etkinliği 2017-04-21 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
EL DELİYE BİZ AKILLIYA HASRET etkinliği 2017-04-21 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Ümraniye
Mekan : İBB Atakent Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Atakent Mah. Atakan Cad. Üstündağ Sok. No: 2 Ümraniye
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 00: 00
Kategori : EL DELİYE BİZ AKILLIYA HASRET
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io