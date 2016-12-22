Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında yıllardır başarılı işlere imza atan Çiğdem Tunç'un kendi tiyatrosunu kurarak sahneye koyduğu ilk oyun "El Deliye Biz Akıllıya Hasret", 22 Aralık'ta Kozyatağı Kültür Merkezi'nde...



Valentin Katayev'in yazdığı, Göksel Kortay'ın Türkçe'ye çevirdiği tiyatro oyununda; usta tiyatro oyuncuları; Çiğdem Tunç, Murat Parasayar,Özkan Ayalp, Ünal Zorer, Deniz Değirmenci,Sema Aras, Onur Sarıaltın, Şebnem Erdener,Aron Buniel rol alıyor.



Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında yıllardır başarılı işlere imza atan Çiğdem Tunç'un kendi tiyatrosunu kurarak sahneye koyduğu ilk oyun olan ve aynı zamanda yönettiği 2 perdelik vodvil türündeki oyunun biletlerini tükenmeden alın.