El Clasico'dan İzlenme Rekoru

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) geçen hafta sonu Barcelona'nın deplasmanda Real Madrid'i 3-2 mağlup ettiği El Clasico'yu 2,5 milyondan fazla taraftar ekranlardan takip etti.



Barcelona'nın aldığı galibiyetle şampiyonluk yarışına yeniden ortak olduğu ligin 33. haftasında oynanan El Clasico, futbolseverleri ekran başına kilitledi.



Yayıncı kuruluştan yapılan açıklamaya göre, Real Madrid ile Barcelona arasındaki mücadele, 2 milyon 563 bin taraftarla sezonun ekrandan en çok izlenen lig maçı oldu. Sezonun ilk yarısında Barcelona'nın ev sahipliği yaptığı El Clasico ise 2 milyon 214 bin seyirci tarafından takip edilerek televizyondan en çok izlenen ikinci lig maçı konumuna geldi.



Santiago Bernabeu Stadı'nda pazar günü oynanan karşılaşma, dünya genelinde ise 185 ülkede 650 milyon futbolsever tarafından izlendi.



Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kullanıcıları arasında El Clasico'ya ilişkin en çok paylaşımda bulunan ülkeler ise sırasıyla Meksika, Endonezya ve Brezilya oldu. İspanya ise söz konusu sıralamada 5'inci basamakta yer aldı.