Bücür'den Hapiste Cinsel Taciz İddiası: Uyumam Engelleniyor

Bücür lakaplı uyuşturucu baronu, açıklamayı ülkenin kuzeyindeki Ciudad Juarez'de tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinden avukatı aracılığıyla yaptı.

'GECELERİ UYUMAM ENGELLENİYOR'

Guzman, sözkonusu gardiyanın gündelik üst araması sırasında normal dokunuşların ötesine geçerek elle tacizde bulunduğunu ve geceleri kendisini her dört saatte bir uyandırarak uyumasına engel olduğunu iddia etti.

Guzman'ın avukatı Silvia Delgado gardiyanın ismini açıklamadı. Ancak yerel basın, şikayet üzerine gardiyanın görevinin askıya alındığını ifade ediyor.

Sinaloa kartelinin lideri 'El Chapo', yüksek korunaklı hapishaneden iki kez kaçmasının ardından 8 Ocak 2016'da yeniden yakalanmıştı. Dünyaca ünlü Meksikalı uyuşturucu baronunun ABD'ye iade edilmesi gündemde.