El Bombalı Suç Örgütü

KOCAELİ'nin Çayırova İlçesi'nde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 el bombası, 1 Kalaşnikof tüfek, 1 Uzi marka otomatik silah ile 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezindeki büroya baskın düzenledi. Organize suç örgütüne yönelik operasyonda büroda yapılan aramada 3 el bombası, 1 Kalaşnikof tüfek ve 59 mermi, 1 Uzi marka otomatik silah ile 1 tabanca ele geçirildi. Polis, Y.Ç, B.P, E.G, M.A. ve D.Ö'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 5 kişi bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



- İzmitkocaeli