El Bab, Türkiye'nin Güvenliğine 'Kalkan' Olacak

Türkiye'nin terör örgütü IŞİD ve PYD'yi sınırından uzak tutup "terör devletçikleri"ne engel olabilmesi ve Suriye sığınmacıları güvenle yeniden yerleştirmesi, sınıra 30 kilometredeki Bab'ı kurtarmasını gerektiriyor.

Halep'in kuzeydoğusundaki Bab ilçesi, Türkiye sınırına 30 kilometre mesafede bulunuyor. 30 kilometrekarelik alan üzerine kurulu ilçede, iç savaştan önceki son nüfus sayımına göre 64 bin kişi yaşıyordu.

EL BAB'IN ÖNEMİ: YOL GÜZERGAHLARI ÜZERİNDEKİ KONUMU

Çoğunlukla Sünni Arapların ikamet ettiği Bab, ülkenin en önemli ticaret merkezlerindendi. Refah seviyesi yüksek ilçe, çevre yerleşimlerden gelen tüccarların büyük pazarlar kurduğu bir bölge olarak biliiniyordu.

IŞİD kontrolündeki Bab'ın savaş dönemindeki asıl önemi ise yol güzergahları üzerindeki konumu. Ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesi, Akdeniz kıyısında Beşşar Esed rejiminin kalesi Lazkiye'den başlayıp, Halep-Rakka-Haseke'ye ve oradan Irak'ın Musul kentine uzanan M4 otoyolunun üzerine bulunuyor. Suriye'nin batısıyla doğusunu birbirine bağlayan ilçenin adı "kapı" anlamına geliyor.



SINIR VE YERLEŞİMCİ GÜVENLİĞİ İÇİN EL BAB'IN ALINMASI ŞART

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu güçleri, Halep'in kuzeyinde Türkiye sınırındaki Azez-Cerablus ilçeleri arasında bin 840 kilometrekareyi IŞİD'den arındırmıştı. Ancak IŞİD, kaybettiği topraklara dönebilmek için zaman zaman Bab'dan sevk ettiği gruplarla saldırıyor. IŞİD'in Türkiye sınırından 27,5 kilometre uzaklaştırılmasıyla sınırdan sızmalara karşı da önemli bir avantaj sağlanmıştı.



BÖLGENİN KORUNMASI HALİNDE YAŞAM ALANLARI İNŞA EDİLECEK

Türkiye, örgütü olabildiğince geriletip sınır topraklarını IŞİD'in füze menzilinin dışına çıkarmayı amaçlıyor. Sınırın ve arındırılan bölgenin korunabilmesi halinde, güvenli alana Suriyeli sığınmacıların yerleştirilmesi ve yaşam alanları inşa edilmesi mümkün olacak. Bab'ın alınması halinde IŞİD sınırdan yaklaşık 30-35 kilometre uzaklaştırılmış olacak. Bu nedenlerle IŞİD'in yuvalandığı Bab'dan çıkartılması gerekiyor.





