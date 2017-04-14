El Bab'tan Gelen 'Barış' Yeni Yuvasını Sevdi

HİKMET FARUK BAŞER - Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında El Bab'da bir asker tarafından bulunan ve 'Barış' ismi verilen kedi, İstanbul'da yeni yuvasına kavuştu.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli Uzman Çavuş Ömer Özkan, El Bab'daki operasyonlarda bir kedi buldu. Uzman Çavuş Özkan, 'Barış' ismini koyduğu kediyi tedavi için Gaziantep'te bulunan Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) gönderdi.



Barış'ın hikayesini duyan İstanbul'daki Kırmızı Kedi Yayınevi'nin sahibi Haluk Hepkon da girişimlerin ardından kediyi İstanbul'a getirerek yeni yuvasına kavuşturdu.



Kediyi sahiplenen Haluk Hepkon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış'ın hikayesini basından öğrendiklerini ve çok hoşlarına gittiğini söyledi.



El Bab'da operasyon sırasında bir askerin, savaş olmasına rağmen bir canlıyı koruyup kollaması ve sahiplenmesinin insani bir hareket olduğunu belirten Hepkon, "Askerimiz kediye orada bakamayınca cephe şartlarından alıp Gaziantep'e bir derneğe gönderiyor. Böyle bir hikayenin barınakta sonlanması bizde biraz burukluk yarattı. Biz de güzel başlayan bir hikayenin güzel bitmesini istedik." diye konuştu.



Yayınevinin isminin içerisinde de kedi kelimesinin olmasından dolayı Barış isimli kediyi sahiplendiklerini anlatan Hepkon, şöyle devam etti:



"Çünkü onun yaşama azmi, ayakta kalmasının bizim açımızdan önemli olduğunu, bize yol göstereceğini düşündük. Aynı zamanda aslında kedimizin başına gelen çok da yabancısı olmadığımız bir şey biz Ortadoğuluların. Hepimiz yıllardır büyük saldırılara karşı bu bölgede ayakta kalmaya çalışıyoruz. Bizim açımızdan ilginç olanı, Barış buraya geldiği gün ABD Suriye'yi bombaladı. Bizde Barış Kırmızı Kedi Kitapevine geldi. Umarız bir gün komşumuz Suriye ve Ortadoğu'ya da barış gider dedik."



"Yeni evini çok sevdi"



Hepkon, Barış'ın yeni evini çok sevdiğini dile getirerek, şunları söyledi:



"Barış çok rahat olduğu için biraz hırçınlığı var. Yerini benimsedi ve yeni evini çok sevdi. Burada da birçok insan çalışıyor. Onların da hayvanlara ilişkin olumlu tecrübeleri var, hayvan besliyorlar. 20 kişinin sevgisi ilgisinden dolayı da çok çabuk buraya adapte oldu. Biraz şımarık. Bunun yanında barış televizyon kameralarına da son derece alışkın."