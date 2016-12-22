100'den Fazla Bombalı Saldırı Önlendi! İşte El Bab'da Son Durum

Suriye'de sürdürülen ve dünden bu yana 16 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerde 160 terör örgütü DEAŞ üyesi etkisiz hale getirildi.

TSK VE ÖSO, EL BAB'IN MERKEZİNE İLERLİYOR

Suriye sınırının terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla geçen 24 Ağustos günü başlatılan ve 121'inci gününe giren Fırat Kalkanı harekatında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ın merkezi konumundaki El Bab'a ilerleyişi devam ediyor. Daha önce hastane olan ancak DEAŞ'lı teröristler tarafından son 2 yılda barınma ve mühimmat deposu olarak kullanılan Akil Tepesi'ndeki binanın etrafının kuşatılmasıyla yoğunlaşan çatışmalar bugün de devam etti. Çatışmalar sırasında DEAŞ'lı teröristlerin bomba yüklü araçlar ile saldırılarında dün sabahtan bu yana 16 asker şehit oldu, 30'u aşkın asker de yaralandı.



HAVADAN VE KARADAN YOĞUN ATEŞ ALTINDA

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede dün akşamdan bugün saat 15.00'e kadar yürütülen çalışmalarda, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından kuşatılmış olan Bab'ın teröristlerden temizlenerek kontrol altına alınması için havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle ileri harekata devam edildiği belirtildi.

OPERASYONDA 160 DEAŞ TERÖRİSTİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gün içerisinde çıkan çatışmalarda; 93 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede söyle denildi:

"İki kahraman silah arkadaşımız ve 5 muhalif şehit olmuş, 38 muhalif ise, yaralanmıştır. Bir bombalı araç imha edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 228 DEAŞ terör örgütü hedefi (barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları) ateş destek vasıtaları ile baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 90 hedef (70 Barınma yeri, 2 Cephanelik, 10 DEAŞ mevzii, 8 silah monteli araç) imha edilmiş, 67 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Dünden itibaren toplam 160 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi."



İNTİHAR SALDIRILARI İLE MÜCADELE EDİLİYOR

Suriye'de Rakka'nın ardından terör örgütü DEAŞ'ın ikinci merkezi konumunda olan El Bab'ın TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin denetimine geçmesi için sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda dünden bu yana yoğun çaba gösteriliyor. El Bab çevresindeki birkaç bölgede yürütülen operasyonlar sırasında, Türk askerleri ile muhalif güçleri en çok zorlayan ise, yüzlerce el yapımı patlayıcı ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar. Türk askerleri ile muhalifler, bir yandan hendeklerdeki el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmeye çalışırken, diğer yandan ise kar ve sisli havayı fırsat bilerek intihar eylemi için üzerlerine gelen teröristlerle mücadele ediyor.

YÜZLERCE ZIRHLI ARAÇ VE CANLI BOMBA HAZIRLAMIŞLAR

El Bab bölgesi Rakka ve Halep'e geçiş yolu olduğu için terör örgütü DEAŞ adına kritik konumda. Teröristler özellikle hakim tepedeki eski hastane çevresine yoğun yığınak yapmıştı. Teröristler bu noktayı kaybetmemek için cephane/mühimmat yığdıkları alanda yoğun çatışmaya girmişti.

DEAŞ'lı teröristlerin yüzlerce aracı yanlarına zırh takarak bombalı araç haline getirdiği belirtiliyor. Canlı bomba yeleği giyen diğer teröristler ise zırhlı personel taşıyıcılara binip bombalı araçların ardından mevzilere dalıp kendilerini patlatmaya çalışıyor.



EL BAB'IN İDARİ YAPISI

El Bab, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor. İç savaş öncesinde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bu kasaba, önemli bir sanayi merkezi olarak biliniyor. Türkçe adı "Kapı" olan kasaba, sadece doğu ile batı değil, aynı zamanda kuzey ve güney yönlerinde de önemli bir kavşakta bulunuyor. Kasabanın nüfusunun önemli bir kısmını Sünni Araplar oluşturuyor.

IŞİD, 2013'TE EL BAB'I ELE GEÇİRDİ

El Bab, Kasım 2013'te IŞİD'in eline geçti. Kürt silahlı oluşumu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), kuzeydoğuda bulunan Menbic'i aldıktan sonra El Bab'a ilerlemeyi planladıklarını açıklamış ancak bu plan daha sonra hayata geçirilmemişti.



EL BAB NEDEN ÖNEMLİ?

Coğrafi konumu, El Bab'a çok kritik bir kavşak olarak stratejik önem kazandırıyor. El Bab; Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'den başlayarak, İdlib, Halep ve Menbic'ten geçerek Irak'a doğru uzanan M4 otobanının kuzeyden gelen en önemli yollardan biriyle kesişme noktasında yer alıyor. Bu nedenle, Cerablus ile birlikte burası, IŞİD'in başkent olarak ilan ettiği Rakka ve Deyr ez Zor'a giden ana yolun üzerinde bulunuyor.



IŞİD, İKİNCİ BAŞKENT OLARAK KULLANIYOR

Bu hat, IŞİD'in yaklaşık 2,5 yıl boyunca kuzeyden eleman getirdiği ana güzergah oldu. Bu stratejik öneminde dolayı, bazı kaynaklar, buranın IŞİD tarafından "ikinci başkent" olarak görüldüğünü öne sürüyor.