El-Bab Şehitlerinden Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk'un Cenazesi Memleketi Giresun'a Getirildi

El-Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda dün şehit düşen 5 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, askeri uçakla Gaziantep'ten memleketi Giresun'a getirildi.



Ordu-Giresun Havalimanı'na askeri uçakla saat 10.30 sıralarında getirilen 28 yaşındaki şehit Doruk'un naaşı cenaze aracına konularak baba ocağı Alucra ilçesine gönderilirken, cenazeyi Giresun Valisi Hasan Karahan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Saraç, İl Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, İl Jandarma Komutanı Ali İhsan Ersoy, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar karşıladı.



Hava ve Hasan Doruk çiftinin 6 çocuklarından biri olan şehit Doruk'un bekar olduğu ve kısa süre önce Suriye'nin El-Bab bölgesine gönderildiği öğrenildi. Şehit Doruk'un cenazesinin yarın Alucra ilçesinin Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazını sonrası Akçiçek Köyü Mezarlığı'nda toprağa verileceğini belirtildi. - GİRESUN