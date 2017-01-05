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El Bab Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

El Bab Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’ta yürütülen operasyonlarda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek, Başkent’te son yolculuğuna uğurlandı.

El Bab Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ta yürütülen operasyonlarda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek, Başkent'te son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab şehrinde devam eden operasyonlarda, DEAŞ terör örgütünün saldırısı sonucu ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehidin babası Mustafa, annesi Nazile Şimşek ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit Şimşek'in naaşı, defnedilmek üzere defnedilmek üzere Gölbaşı'nın Kömürcü Mahallesine götürüldü. - ANKARA

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