El Bab Şehidi Selim Topal Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

İSTANBUL (İHA) – El Bab şehidi Uzman Çavuş Selim Topal, İstanbul Pendik'te 15 Temmuz Şehitler Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılması bekleniyor.



Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Selim Topal son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Topal için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenleniyor. Şehidi son yolculuğuna uğurlamak için yüzlerce vatandaş camiye akın etti. Cami çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, törenin yapılacağı alana gelen vatandaşlar tek tek arandı.



Şehit ailesi tören alanına gelirken, törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılması bekleniyor. - İSTANBUL