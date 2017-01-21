El Bab Şehidi Ramazan Taşkın'ın Cenazesi Samsun'da

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 5 askerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın (24) cenazesi memleketi Samsun'a getirildi.



Askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanına getirilen şehit Ramazan Taşkın'ın cenazesini şehidin babası Fazlı ve kardeşi Resul Taşkın'ın yanı sıra Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Ünsal Ağaoğlu, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, askeri erkan ve şehidin yakınları karşıladı.



Ablası şehidin şapkasını takarak kardeşini selamladı



Şehidin naaşı buradan helallik alınmak üzere Çarşamba ilçesindeki Sarıcalı Mahallesi Selvi Sokak'taki baba evine getirildi. Burada da şehidin annesi Zehra Taşkın ve şehidin evli ablası Tuba Taşkın Ağan ve yakınları karşıladı. Burada şehidin annesi ve ablası sinir krizleri geçirdi. Şehidin ablası şehidin evinde bulunan askeri şapkayı takarak kardeşine selam verdi. Baygınlık geçirene şehidin annesine burada hazır bekleyen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.



Şehidin cenazesi baba evindeki helalliğin ardından ikindi namazına müteakip Rıdvan Paşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Göğceli Şehitliği'nde toprağa verilecek. - SAMSUN