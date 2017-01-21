El Bab Şehidi Helallik İçin Son Kez Baba Ocağına Getirildi

El Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Selim Topal'ın cenazesi helallik için son kez Sancaktepe'deki baba ocağına getirildi.



Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Selim Topal için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da katıldığı cenaze namazının ardından şehit Topal'ın cenazesi helallik için son kez baba ocağına getirildi. Son kez Sancaktepe'deki evine getirilen şehit Topal'ın cenazesi, gözyaşları içerisinde alınan helalliğin ardından defnedilmek üzere Samandıra Mezarlığına götürüldü. - İSTANBUL