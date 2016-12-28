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El Bab Şehidi Astsubay Okan Altıparmak, Konya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Ek Fotoğraflar

El Bab Şehidi Astsubay Okan Altıparmak, Konya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Ek Fotoğraflar

El Bab Şehidi Astsubay Okan Altıparmak, Konya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Ek Fotoğraflar

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