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El Bab Şehidi Astsubay Erdoğan İçin Uğurlama Şırnak Şehidi Teğmen Yazgan İçin Karşılama Töreni...

El Bab Şehidi Astsubay Erdoğan İçin Uğurlama Şırnak Şehidi Teğmen Yazgan İçin Karşılama Töreni...

El Bab Şehidi Astsubay Erdoğan İçin Uğurlama Şırnak Şehidi Teğmen Yazgan İçin Karşılama Töreni...

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El Bab, Şırnak
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