El-Bab Operasyonunda Yaralanan 9 Türk Askeri Kilis'e Getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El-Bab operasyonunda yaralanan 9 asker Türkiye'ye getirildi.



Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 128'nci gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerlerine saldırı yapıldı. Yaralanan 9 asker, saldırı bölgesinden yoğun kar yağışına rağmen zırhlı ambulanslar ile tahliye edilerek, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Burada ambulansa alınan yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, uzman doktorlar hastaneye göreve çağrıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Turgay Happani, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı, Hastane yöneticisi Op. Dr. Erşan Öztin, Kilis Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı askerlerin tedavi sürecini koordine ettiler Fırat Kalkanı Harekatını yürütün komutanlar, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldılar. - KİLİS