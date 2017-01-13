El-Bab Gazisinden Tatlıoğlu'na Ziyaret

Fırat Kalkanı operasyonunda El-Bab'daki çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Enes Turan, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu'nu ziyaret etti.



Orhaneli'nin Merkezakalan Mahallesi'nde ikamet eden ve El-Bab daki çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Enes Turan, Muhtar Mehmet Özkan, Akalan Derneği Başkanı Hüseyin Tez ile beraber Başkan İrfan Tatlıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Tedavisi süren Turan, "Yaralandığım zaman beni hiç yalnız bırakmayan ve zor günlerde ailemin yanında olan başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA