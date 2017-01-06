El Bab'daki Askerlerimize Mesir ve Kuru Üzüm Takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El-Bab'da bulunan Türk askerlerine Manisa'dan şifalı Mesir macunu ve enerji deposu kuru üzüm gönderilecek.



Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) Başkanı Bahattin Özer ve İHH Manisa Yetkilisi Fatih Akova, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık'tan El-Bab'a gönderilmek üzere bin 500 adet şifalı Mesir macununu teslim aldı. Bir hayırsever tarafından da 250 gramlık 500 paket kuru üzüm El-Bab'daki askerimize gönderilmek üzere bağışlandı. Manisa'dan gidecek olan şifalı Mesir macunu ve enerji deposu çekirdeksiz kuru üzümle Mehmetçik hem güç toplayacak hem de şifa bulacak.



Manisa'dan yola çıkarak, Kilis'ten sınırdan El Bab'a geçeceklerini kaydeden Manisa MAT Başkanı Bahattin Özer, "İHH ve Manisa MAT olarak Ufuk Başkanımızla görüşme halinde olduk. Sağ olsun bizi kırmadı. Oradaki askerlerimize Mesir macunu ikram edeceğiz. Hayırsever bir vatandaşımız da 250 gramlık 500 paket Manisa'nın kuru üzümünden hazırlattı. Bunları da alıp El-Bab'a gideceğiz. Orada iki gün kaldıktan sonra Reyhanlı'ya, Reyhanlı'dan da İblid'e geçeceğiz. Mesir ve üzümü hem Manisayı tanıtma amaçlı hem de askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için küçük bir hediye olarak takdim edeceğiz" dedi.



İHH Manisa Yetkilisi Fatih Akova ise "Suriye'deki askerlerimize moral olması açısından güzel bir çalışma oldu. Bu konuda dernek başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Manisa MAT ve İHH MAK olarak oradaki çalışmalara destek vermek amacıyla bir kampanya başlattık. İnşallah önümüzdeki günlerde de yardım tırlarımız gidecek. Başkanımız oradaki çalışmalara katılacaklar, çadır kurma ve lojistik destek için askerimizin yanında olacaklar inşallah" şeklinde konuştu.



Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da şunları söyledi:



"Arkadaşlarımız derneğimize gelip yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Tabi vatandaş olarak bizde bölgemizde sınırlarımız yakınında bulunan olumsuzlukları üzüntüyle izliyoruz. Kendileri çok güzel görevler yapıyor. Öncelikle Manisa'mız adına kendilerine teşekkür ediyorum. Manisalılar adına böyle bir desteğin oraya götürülmesi önemli. Bunun maddi boyutundan ziyade bu bir moraldir. Orada onların yanında olduğumuzu göstermek hepimiz için önemlidir. Biz de hiç düşünmeden Manisa'mızın şifalı Mesiri'ini, saçımda dağıttığımız Mesir'ini onlara hem şifa hem güç versin diye gönderiyoruz. Orada zor şartlar altında görev yapıyorlar. Biz de elimizdeki imkanlar çerçevesinde, bunun bir ölçüsü yoktur, onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Ne güzel düşünmüşler, Manisa'dan giderken ne götürelim tabii ki Mesir çok önemli. Biz de hiç düşünmeden yeterli miktarda onlara ulaştırılmak üzere kendilerine teslim ediyoruz. Herkesin bir vatandaş olarak, kurum olarak ellerindeki imkanları hep birlikte seferber etmemiz gerektiği bugünlerde amacımız bir teşvik olması. Benim için öncelikle bir vatandaş olarak ve bu kurumun başkanı olarak verdiğimiz Mesir'in, üzümün boyutundan çok bu yardımların çoğalmasına vesile olmaktır. Herkesten aynı duyarlılığı bekliyoruz. Zaten halkımız bu konularda çok duyarlı." - MANİSA