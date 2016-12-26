El Bab'da Yaralanan Onbaşı DEAŞ Saldırısını Anlattı: Korktu, Erken Patlattı!

TSK'nın DEAŞ'ın 'kalesi' olarak anılan El Bab'a yönelik olarak düzenlenen operasyona katılan ve saldırı sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Niyazi Pekdoğan, sıcak temasın sağlandığı anları saniye saniye anlattı. Kendilerine saldıran teröristin korktuğu için bombayı erken patlattığını söyleyen Pekdoğan, "Aracın içerisindeki çocuk korkuyordu ve erken patlattı, duvar üzerimize yıkıldı." dedi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN BABAEVİNE GELDİ

Suriye'nin El-Bab bölgesinde 16 askerin şehit olduğu çatışmalarda bombalı aracın patlaması sonucu yıkılan duvarın altında kalarak yaralanan Kırıkkaleli Uzman Onbaşı Niyazi Pekdoğan ise çatışmaları anlattı. Saldırıda kolları ve bacaklarında yaralar ile kaburga kemiklerinde kırık oluşan Pekdoğan, Gaziantep'teki tedavisinin ardından Kırıkkale'deki babaevine geldi. Tedavisi devam eden Pekdoğan, birliğine ve arkadaşlarına kavuşacağı günü bekliyor.

"DUVARIN ALTINDA KALDIM"

Pekdoğan, yaptığı açıklamada, Kayseri 1. Komando Tugayındayken, Fırat Kalkanı Harekatı başladığı gün operasyona katılmak için görevlendirildiğini söyledi. El-Bab'da görevde bulundukları sırada çatışma çıktığını dile getiren Pekdoğan, "En son çıkan çatışmada canlı bombanın araçla kendisini patlatması sonucu yakınımda olan duvar yıkıldı ve altında kalarak yaralandım." diye konuştu.

"YERİN ALTINDAKİ TÜNELLERDEN ÇIKTILAR"

"Tanklar, obüsler ve uçaklar sürekli bombaladığı için teröristler kafalarını bile kaldıramıyor." diyen Pekdoğan, şunları kaydetti:

"En fazla yapabildikleri, bombalı araç yolluyorlar. Onu da bir şekilde durdurarak imha ediyoruz. Çatışma olduğu haberi geldi. Biz de ek takviye olarak gittik.

"BAYAĞI TERÖRİST ÖLDÜRDÜK"

Çatışmada bayağı terörist öldürdük. El-Bab Hastanesini almıştık. Hastanenin duvarını siper almıştık. Yerin altındaki tünellerden çıktılar. Sürekli yer değiştiriyorlar. Ateş ediyorlar ancak kafaları gözükmüyor. Yer değiştirerek ateş ediyorlar. Biz de bu tünellerin birkaçını tespit ettik ve patlattık. Başka bir yerden daha çıktılar. Bölme yerleri varmış. Oradan çıkarak canlı bombalı araçla üzerimize doğru geldiler. O arada bomba patladı.

KORKTU VE ERKEN PATLATTI

Aracın içerisindeki çocuk korkuyordu ve erken patlattı, duvar üzerimize yıkıldı. Arkadaşlarımla duvarın altında kaldık. Timde 8 yaralı asker arkadaşım var. Hepsiyle telefonda görüşüyorum. Hepsinin durumu iyi Allah'a şükür."

BİRLİĞİNE DÖNMEK İSTİYOR

Pekdoğan, kolları ile bacaklarında güçsüzlük olduğunu ve 2-3 kaburgasının kırıldığını, Gaziantep'teki tedavisinin ardından ailesinin yanında istirahate geldiğini anlattı. Tedavisi sonrası tekrar birliğine ve arkadaşlarının yanına dönmek istediğini vurgulayan Pekdoğan, "Görevimin başına geçip arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum. Bu vatan hepimizin. Biz savunmazsak kim savunacak? Türkiye'mizin birliği ve güvenliği için her şekilde ve her yerde Türk askeri olarak görevimizi yapmaya hazırız. Gerekirse şehit oluruz. Vatanımız sağ olsun. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." şeklinde konuştu.