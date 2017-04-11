El Bab'da Yaralanan 5 Kişi Kilis'e Getirildi

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 3 sivil, çatışmalarda yaralanan 2 ÖSO askeri olmak üzere toplam 5 yaralı Kilis'e getirildi.



Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından döşenen bir el yapımı patlayıcı infilak etti. 3 sivil olay yerinde yaralandı. Yaralanan Suriyeli Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. 3 yaralı buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. Aynı bölgenin kırsalında ise 2 Özgür Suriye Ordusu askeri de çatışmalarda yaralandı. Yaralı Özgür Suriye Ordusu askerleri Kilis'e getirildi. - KİLİS