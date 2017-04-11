El Bab'da Yaralanan 5 Kişi Kilis'e Getirildi

SURİYE'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3, çatışma sonucu ise 2 yaralı tedavi için Kilis'e getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından döşenen bir el yapımı patlayıcı infilak etti. 3 sivil olay yerinde yaralandı. Yaralanan Suriyeliler Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. 3 yaralı buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.



Aynı bölge kırsalında ise Özgür Suriye Ordusu'nun 2 askeri de çatışmalarda yaralandı. Yaralı Özgür Suriye Ordusu askerleri de Kilis'e getirilerek hastanede tedaviye alındı.



- Kilis