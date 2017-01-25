El Bab'da Yaralanan 5 Asker ile 1 Tercüman Türkiye'ye Getirildi

El-Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle yaşanan çatışmada yaralanan 5 asker ile Suriyeli bir tercüman Türkiye'ye getirildi.



Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatının 155'inci gününde El-Bab operasyonunu yürüten Türk askerleri ile DEAŞ'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 5 asker ile Suriyeli bir tercüman yaralandı. Yaralılar zırhlı ambulanslarla Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. İki asker helikopterle Gaziantep'e, 3 asker ve 1 Suriyeli tercüman ambulanslarla Kilis'e getirildi.



Gaziantep'teki askerler Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Kilis'teki askerler ise Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KİLİS