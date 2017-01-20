El Bab'da Yaralanan 2 Öso Askeri Kilis'e Getirildi

El-Bab’da terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmalarda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu askeri Kilis’e getirildi.

El Bab'da Yaralanan 2 Öso Askeri Kilis'e Getirildi

El-Bab'da terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmalarda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu askeri Kilis'e getirildi.

Edinilen bilgiye göre, El-Bab'da Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu askeri Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. 2 ÖSO askeri Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KİLİS

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