El-Bab'da terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmalarda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu askeri Kilis'e getirildi.
Edinilen bilgiye göre, El-Bab'da Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu askeri Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. 2 ÖSO askeri Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KİLİS
El Bab'da Yaralanan 2 Öso Askeri Kilis'e Getirildi
El-Bab’da terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmalarda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu askeri Kilis’e getirildi.
El-Bab'da terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmalarda yaralanan 2 Özgür Suriye Ordusu askeri Kilis'e getirildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads