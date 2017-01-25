El Bab'da Şehit Olan Uzman Çavuşun Acı Haberi Ordu'ya Ulaştı

– FIRAT Kalkanı Herakatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Kerem Çalışkancı'nın acı haberi memleketi Ordu'nun Fatsa İlçesi'ndeki ailesine ulaştı.



Uzman çavuş Kerem Çalışkancı'nın şehit olduğu haberini Ordu'nun Fatsa İlçesi'ne bağlı Bahçeler Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Acı haberi alıp fenalaşan şehit Çalışkancı'nın aile bireylerine, hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayraklarının asıldığı ev, taziyeye gelen yakınları ve komşularının akınına uğradı.



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