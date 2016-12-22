El Bab'da Şehit Olan Askerlerin İsimleri Belli Oldu mu?

El Bab'da şehit olan askerlerin isimleri belli oldu. Suriye'nin El Bab bölgesindeki Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlere DEAŞ 3 ayrı intihar saldırısı düzenledi. Saldırılarda 14 asker şehit düştü, 33 asker yaralandı. Şehit askerlerin memleketleri ve kimliklerli belli olmaya başladı. Acı haberler ailelere verilirken yürek burkan manzaralar yaşandı. Her evde ayrı bir hikaye her evde ayrı bir acı vardı.

EL BAB'DA ŞEHİT OLAN ASKERLERİN İSİMLERİ

BİNBAŞI BÜLENT ALBAYRAK - KOCAELİ

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan babasına acı haber iletildi. Evli ve bir çocuk babası olan şehit binbaşının annesinin, Marmara Depremi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

UZMAN ÇAVUŞ BURAK BOZ - KONYA

Şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber iletildi. Cinler Mahallesi'nde bulunan şehidin babaevine acı haberi, askeri yetkililer sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Haberi duyan şehit yakınları ve komşuları, eve gelerek şehidin babası Özkan ve annesi Gülhan Boz'u teselli etmeye çalıştı. Şehit Uzman Çavuş Burak Boz'un iki kız, bir erkek kardeşi bulunduğu ve 7 yıllık asker olduğu öğrenildi.

KOMANDO ASTSUBAY GÖKHAN ÖZÜPEK - KIRKLARELİ

El Bab ve çevresinde bombalı araçlarla yapılan intihar saldırısında şehit olan 23 yaşındaki Komando Astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'nde yaşayan ailesine acı haber iletildi. Acı haberi alınca baygınlık geçiren anne Sevim Özüpek'e, sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayrağı asılan eve gelen şehidin yakınları ve komşuları, taziyelerini iletti. Komando Astsubay Göktan Özüpek'in geçen ay başında evlendiği Ankara'da hemşire olarak görev yapan eşi Merve Özüpek'e de bilgi verildiği öğrenildi. Şehidin babasının ise yaklaşık 13 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

UZMAN ÇAVUŞ ALİ YILMAZ - BURDUR

Çatışmalarda şehit edilen Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın dede ocağına acı haber ulaştı. Karamanlı ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Fidanlık Caddesinde bulunan dede evine acı haberi, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin dede evine ve mahalleye Türk bayrağı asıldı. Yılmaz'ın nişanlı olduğu öğrenildi.





UZMAN ÇAVUŞ OKTAY DURAK - YOZGAT

Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak'ın(29) Yozgat'taki baba evine de ateş düştü. Acı haberi alan aile üyeleri yıkıldı.





UZMAN ÇAVUŞ AKIN ACAR - TEKİRDAĞ/ÇORLU

Çatışmalarda şehit düşen Uzman Çavuş Akın Acar'ın (23) Tekirdağ Çorlu'daki baba evinde de yas var.





ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ÖNDER PINAR - ELAZIĞ

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın (24) Elazığ'daki baba ocağına acı haber ulaştı.





FERHAT DEMİR - BURSA

Suriye'nin El Bab bölgesinde devam eden Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında yaşanan acı olayın ateşi Bursa'ya da düştü. Bursalı Ferhat Demir, dün yaşanan çatışmada şehit oldu. Acı haber ailesine güçlükle verildi.





UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KÖKKAYA - KAYSERİ

Kayseri, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da DAEŞ militanlarının bombalı saldırısında 2 şehit verdi. El Bab'da dün meydana gelen çatışmada şehit olan uzman çavuşlardan evli 1 çocuk babası, Kahramanmaraşlı Mehmet Kökkaya'nın Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Belsin Tınaztepe Mahallesindeki evinde matem vardı. Şehidin eşi Zeliha Kökkaya, tek çocukları 3 yaşındaki Elif'i bağrına basarak, Suriye topraklarında şehit düşen piyade uzman çavuş kocasının cenazesinin, Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi yerine Kayseri'de defnedilmesini istedi. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin 7 ay önce de babasını kaybettiği ifade edildi.

UZMAN ÇAVUŞ OSMAN ÇELİK - KAYSERİ

Kayseri'nin Pınarbaşı nüfusuna kayıtlı El Bab'daki ikinci şehidi piyade uzman çavuş Osman Çelik'in bekar olduğu, Kocasinan İlçesi Argıncık Alsancak mahallesinde ağabeyinin evinde kaldığı öğrenildi.





UZMAN ÇAVUŞ HASAN KAVUZ - SAMSUN

Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ'ın kontrolündeki El Bab'da çıkan çatışmalarda şehit düşen 14 askerden biri olan Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı. İstanbul'da yaşayan ailenin aslen Samsun'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Baba Ertan ve anne Safiye Kavuz'un acı haberle birlikte Samsun'a gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktıkları belirtildi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü'nde yarın toprağa verileceği ifade edildi.





UZMAN ÇAVUŞ ALİ SEZAİ YALÇIN - TOKAT

Suriye'nin El Bab bölgesinde devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda DEAŞ'ın intihar saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın (24) Tokat'ın Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ikamet eden annesine acı haber ulaştı. 2 çocuk annesi Asuman Şerbetçi'ye acı haber askeri görevliler tarafından verildi. Şehidin evinin önüne belediye tarafından Türk bayrağı asıldı.

Şehidin yaklaşık 24 gün önce Özge İslam'la nişanlandığı ve önümüzdeki yıl için düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Şehidin anne ve babasının yaklaşık 16 yıl önce boşandığı, şehidin babası Şemsettin Yalçın'ın İstanbul'da yaşadığı öğrenildi. Anne Şerbetçi'nin Erbaa'dan, baba Yalçın'ın ise İstanbul'dan Gaziantep'e oğullarının cenazesini almaya gittiği kaydedildi.