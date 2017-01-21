El Bab'da Şehit Düşen Askerler Memleketlerine Uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerin cenazeleri, Gaziantep'teki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.



Şehit Piyade Uzman Çavuş Emre Doruk, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın, Piyade Uzman Çavuş Bahattin Bakır, Piyade Uzman Onbaşı Mete Can ve Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın Türk bayraklarına sarılı naaşları, Gaziantep Adli Tıp Kurumundan askerler tarafından alındı.



Cenazeleri askeri kortej eşliğinde Gaziantep Havalimanı'na getirilen şehitler için tören düzenlendi.



Törene Vali Ali Yerlikaya, 5. Zıhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Yetkinşekerci, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, CHP İl Başkanı Hayri Sucu ve diğer ilgililer katıldı.



Törenin ardından şehitlerin naaşları, askeri uçaklarla son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketleri Giresun, Samsun, Zonguldak, Hatay ve İstanbul'a gönderildi.