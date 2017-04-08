El Bab'da Patlayıcı Temizliğine Devam Ediliyor

FIRAT Kalkanı Harekatı ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu denetimine giren Suriye'nin El Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama temizleme çalışmaları devam ediyor.



Türkiye sınırının terör unsurlarından ve teröristlerden temizlenmesi için geçen yıl 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. Harekat kapsamında Gaziantep'in Karkamış ilçesinden sınırı geçerek Suriye'ye giren TSK tarafından desteklenen ÖSO güçleri, aynı gün terör örgütü DEAŞ denetimindeki Cerablus'ta kontrolü sağladı. TSK'nın desteklediği ÖSO, son olarak geçen Şubat ayında DEAŞ'ın merkezleri arasında gösterilen El Bab bölgesinde denetimi ele geçirdi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede DEAŞ'tan arındırılan El Bab bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanmış patlayıcıların imha çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Bilgilendirmede, sınır hattında terör örgütü PYD'nin doğu ve batıya olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildiği vurgulanarak şöyle denildi:



"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerinin korunmasına destek olmak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, yüce Türk Milletinin emrinde, kendisine tevdi edilen tüm görevleri, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlılığındadır." - Gaziantep