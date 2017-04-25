El Bab'da El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti: 4 Yaralı

El Bab'da el yapımı patlayıcı infilak etti: 4 yaralı



KİLİS - Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından döşenen bir el yapımı patlayıcı infilak etti. Aynı aileden 4 çocuk yaralandı

Yaralanan 4 Suriyeli çocuk Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralı buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.