El Bab'da El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti: 2 Yaralı
El Bab'da el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 yaralıKİLİS - Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
El Bab'da el yapımı patlayıcı infilak etti: 2 yaralı
KİLİS - Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından döşenen bir el yapımı patlayıcı infilak etti. 2 sivil olay yerinde yaralandı.
Yaralanan 2 Suriyeli Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralı buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.