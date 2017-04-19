El Bab'da El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti: 2 Yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından döşenen bir el yapımı patlayıcı infilak etti. 2 sivil olay yerinde yaralandı.



Yaralanan 2 Suriyeli Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. Yaralı buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. - KİLİS