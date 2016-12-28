El Bab'da Çanakkale Ruhu Sergileniyor"

Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan ve El Bab bölgesinde geçen hafta havan topu saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Ali Temel, bölgedeki Türk Silahlı Kuvvetleri personeli arasındaki ilişkilerin "Çanakkale ruhu"ndan farkı olmadığını belirtti.



Akil Tepesi'nde yaralandıktan sonra Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi'nde 5 gün tedavi gören ve memleketi Manisa'ya getirilen Uzman Çavuş Temel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümünde takip ediliyor.



Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 aydır Fırat Kalkanı Harekatı'na katıldığını belirterek, harekat ile bölgedeki yaşamın yeniden eskisine dönmeye başladığı gözlemini aktardı.



Bölge halkının harekat ile rahata kavuştuğunu fark ettiklerini, bunun da yaptıkları işe bağlılıklarını artırdığını ifade eden Temel, "Oradaki sivil halka, mazlumlara umut olmak bizi daha çok sevindirdi. İnsanlar, çocuklar bizi gördüklerinde koşarak bize geliyorlar. Halk bizi bağrına basıyor. İnşallah oradaki terör olayları da son bulur, Türk askeri her zaman olduğu gibi bunun da sonunu getirir inşallah." diye konuştu.



"Birbirimizi kol kanat olduk"



Geçen hafta salı gecesi Akil Tepesi hastane bölgesine çıktıklarını, çarşamba akşam saatlerinde atılan havan topundan etrafa saçılan şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralandığını anlatan Temel, şöyle konuştu:



"Mevzilerde herkes işinin başındaydı. Nereden geldiğini kestiremedik. Patlama olduktan sonra birbirimize kol kanat olduk, herkes birbirine yardımcı oldu ve durumu kötü olanlarla ilgilenilmeye başlandı hemen. Olayın yaşanmasının ardından kısa sürede hemen destek ve tahliye geldi bize. Benim durumum iyiydi, can havliyle diğer arkadaşlarımın durumu kötü olduğu için onlara yardımcı olmak için cebelleştim. Daha sonra beni de bindirdiler arabaya. Önce Çobanlı'ya ardından da Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesine sevk edildik.



Bölgede askeri ilişkiler çok güzel. Üst rütbeden alt rütbeye kadar herkes birbirine karşı büyük bir saygı, sevgi, abi-kardeş ilişkisinde. Ekmeğimizi, yemeğimizi paylaşıyor, birbirimize destek oluyoruz. Bir nevi Çanakkale ruhundan hiçbir farkı yok."



Hastane başhekimi Prof. Dr. Emin Kurt, yaralı Uzman Çavuş ile beraberindeki annesi Atike ile babası Mehmet Temel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.



Kurt, Temel'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, birkaç günlük tedavinin ardından taburcu edileceğini kaydetti.