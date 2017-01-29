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El Bab'da Bir Asker Şehit Oldu
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El Bab'da Bir Asker Şehit Oldu

El Bab'da DEAŞ saldırısı sonucu 1 uzman çavuş şehit düştü.

El Bab'da Bir Asker Şehit Oldu

El Bab'da DEAŞ saldırısı sonucu 1 uzman çavuş şehit düştü

Kaynak: Dunya.com

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El Bab, Şehit