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El Bab'da Bir Asker Şehit Oldu
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El Bab'da Bir Asker Şehit Oldu
29 Ocak 2017 Pazar 15:42
El Bab'da DEAŞ saldırısı sonucu 1 uzman çavuş şehit düştü.
El Bab'da DEAŞ saldırısı sonucu 1 uzman çavuş şehit düştü
Kaynak:
Dunya.com
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