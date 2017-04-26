- El Bab'da binlerce öğrenci okullarına geri dönüyor



HALEP - El Bab şehrinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasından sonra binlerce öğrenci okullarına geri dönüyor

Türkiye'nin desteği ile Özgür Suriye Ordusu'nun El Bab'ı DEAŞ'tan kurtarmasının ardından, eğitim öğretim gibi hayatın çeşitli alanlarında normalleşme başladı

El Bab Mahalli Meclis Eğitim Dairesi, sivil toplum teşkilatları ve Türkiye hükumetinin yardımı ile şehirde 4 okulu tamir ederek eğitime açtı. Dört okulun tamiri devam ediyor. Öğrencilere kitap ve okul çantaları dağıtıldı. Şehirde 8 bin öğrencinin eğitime başlaması için öğretim kadrosu temin edildi.