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El Bab'da 1 Şehit, 4 Yaralı
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El Bab'da 1 Şehit, 4 Yaralı

Suriye'de DEAŞ'ın saldırısında 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

El Bab'da 1 Şehit, 4 Yaralı

Suriye'de DEAŞ'ın saldırısında 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Kaynak: Dunya.com

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