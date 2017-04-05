El-bab'a Tekirdağ'dan 61 ton un gönderildi



TEKİRDAĞ - Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteklediği ve başarılı bir şekilde yürütülen "Fırat Kalkanı Operasyonu" sonucu teröristlerden temizlenen El-Bab bölgesi için Tekirdağ'da 3 kamyonla toplamda 61 ton un gönderildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Türkiye genelinde başlatılan 'Suriye acil un yardımı' kampanyası doğrultusunda Tekirdağ Valiliği tarafından 61 ton unun gönderilmesi için Merkez İlçe Süleymanpaşa'da bulunan Sahil Dolgu Alanda düzenlenen törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Erol, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Mehmet Uzun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye genelinde başlatılan 'Suriye acil un yardımı' kampanyası çerçevesinde Tekirdağ'da düzenlenen programda konuşan Tekirdağ İl AFAD Müdürü Recep Erol, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteklediği ve başarılı bir şekilde yürütülen "Fırat Kalkanı Operasyonu" sonucu teröristlerden temizlenen El-Bab bölgesinde meydana gelen acil un ihtiyacının karşılanması amacıyla Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca Türkiye genelinde başlatılan 'Suriye acil un yardımı' kampanyası doğrultusunda Valiliğimizce bir kampanya başlatılmıştır. Başlatılan kampanya çerçevesinde ilimizde faaliyet gösteren 9 un fabrikasında ve 7 hayırsever vatandaşlarımızdan 'Suriye acil un yardımı' kampanyası doğrultusunda 61 ton un temin edilmiş ve 3 kamyon ile Kilis ilimize gönderilmek üzere hazır hale getirilmiştir. Hepimizin yakından takip ettiğimiz gibi bombalarla, füzelerle katledilen yaşam alanları, yuvaları yakılıp yıkılan ve ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli misafirlerimize vakıflar dernekler ve çeşitli yardım kuruluşları ülke genelinde yardım kampanyası devam etmektedir. Un yardım kampanyasına destek veren un fabrikası sahiplerine ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan 3 kamyon un dualar eşliğinde Kilis'e gönderilmek üzere yolcu edildi

(HLD-