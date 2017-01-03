Ekvator Ginesi Devlet Başkanının Oğlu Yolsuzluk Suçlamasıyla Fransa'da Yargılanıyor





Ekvator Ginesi devlet başkanının oğlu Teodorin Obiang, kamu bütçesini kullanarak Fransa'da kendi adına konut ve lüks araçlar satın aldığı gerekçesiyle yargılanıyor.



Paris'te görülen davanın ilk duruşmasında Obiang'ı ve davacı taraf olan Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nü avukatları temsil etti.



Teodorin Obiang, 2005'te Paris'in lüks semtlerinden birinde 25 milyon Euro değerinde konut satın alarak dikkatleri üzerine çekmişti.



Davaya konu olan diğer gayri menkul ve taşınabilir varlıklarının toplam değeri 100 milyon Euro'nun üzerinde.



Obiang, tüm ödemelerinin şeffaf olduğunu savunuyor.



2007'de Obiang'a karşı hukuk mücadelesini başlatan Uluslararası Şeffaflık Örgütü ise, 48 yaşındaki Obiang'ın resmi geliriyle söz konusu mal varlığına sahip olamayacağının görüşünde.



Savcılara göre, 2004 ve 2011 yıllarında Batı Afrika ülkesi Ekvator Ginesi'nin hazinesinden Teodorin Obiang'ın kişisel hesaplarına 110 milyon Euro gönderildi.



Obiang, 10 yıla kadar hapis ve milyonlarca Euro para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.



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