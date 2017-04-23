Ekvador'da Yolsuzluk İddialarını Yayınlamayan Medyaya Ceza

Ekvador, kamu yararı addedilen bir haberi yayınlamadığı için yedi medya kuruluşuna para cezası verdi.



Devletin medya denetim kurumu Supercom, muhalif politikacı ve devlet başkanı adayı eski bankacı Guillermo Lasso'nun offshore hesaplarıyla vergi kaçırdığına yönelik iddiaları yayınlamanın basının görevi olduğunu açıkladı.





Lasso'nun vergi kaçırdığına yönelik iddialar ilk olarak 2 Nisan'daki başkanlık seçimi öncesinde, Mart ayında Arjantin'deki bir gazetede yayınlanmıştı.



Kararın ardından medya denetim kurumu ve ceza alan medya kuruluşları birbirlerini sansürcülükle suçladı.



Supercom'un 10 gazeteci maaşı kadar (yaklaşık 3 bin 750 ABD doları) ceza verdiği El Comercio, La Hora, Expreso ve El Universo gazeteleri ile Televicentro, Teleamazonas ve Ecuavisa kanalları kararı temyize götürecek.





Ekvador'daki ifade özgürlüğü örgütü Fundamedios Direktörü Cesar Ricaurte de "Hükümetin medyaya neyi yayınlayıp neyi yayınlamayacağını söyleyerek editörlük rolüne bürünmesi sansürdür" açıklamasında bulundu.





Supercom ise "başkan olmak isteyen bir kişinin olası suçlarını yazmamak Ekvadorluların seçme hakkını etkilemiştir" diyerek kararını savundu.



Basına ceza vermeye olanak sağlayan yasa, mevcut devlet başkanı Rafael Correa tarafından 2013'te tartışmalar eşliğinde uygulamaya geçmişti.



Basın kuruluşları, ülkede konuyla ilgili birbiriyle çelişen yasalar olduğunu söylüyor.



BBC'ye konuşan El Universo gazetesinin avukatı Pedro Valverde, Demokrasi Yasası'nın seçim döneminde, başkanlık için yarışan birine karşı olarak algılanabilecek haberlerin yayınlanmasını yasakladığına dikkat çekti.





Bu yasayı iptal etmek, başkanlık seçimini solcu Lenin Moreno'ya karşı az farkla kaybeden Guillermo Lasso'nun vaatleri arasında yer alıyordu.



Cezanın ardından Lenin Moreno da yasayı kısmen eleştiren açıklamalarda bulundu.