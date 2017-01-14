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Ekvador'da Trafik Kazası: 19 Ölü, 17 Yaralı

Ekvador'da Trafik Kazası: 19 Ölü, 17 Yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında 19 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Ekvador'da Trafik Kazası: 19 Ölü, 17 Yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında 19 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Pasifik kıyı şeridi otoyolunda, şehirler arası yolcu otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, kazanın yağmurlu hava ve yetersiz ışıklandırma nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirterek yaralıların çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

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