Ekvador'da Medya Organlarına Ceza Aldı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da medya üst kurulunun, devlet başkanlığı seçimleri öncesinde muhalefet lideri Guillermo Lasso'nun off-shore iş bağlantılarıyla ilgili bir habere yayınlarında yer vermedikleri için ülkedeki yedi medya organına para cezası verdiği bildirildi.



BBC'de yer alan habere göre, Supercom adlı denetim organının, aralarında El Comercio, La Hora, Expreso, El Universo gazeteleri ve Televicentro, Teleamazonas, Ecuavisa televizyonlarının olduğu yedi yayın kuruluşuna, 10 gazetecinin temel maaşı olan 3 bin 750'şer dolar para cezası verdi.



Supercom'un cezalara ilişkin kararında, yayın organlarının 2 Nisan'da yapılan ikinci tur başkanlık seçimleri öncesinde, merkez sağdaki CREO Partisinin adayı Lasso hakkında mart ayında bir Arjantin gazetesinde yayımlanan, adayın gizli off-shore varlıklarını ve iş bağlantılarını ifşa eden habere yayınlarında yer vermedikleri belirtildi.



Supercom, yayıncıların kamu çıkarını ilgilendiren bir konuya kasıtlı olarak kayıtsız kalarak yayıncılık sorumluluğuna aykırı hareket ettiğini ileri sürdü.



Ceza alan medya organlarının temsilcileri kararı "sansür" olarak yorumlarken, temyiz için tüm idari ve hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti.



El Universo gazetesi avukatı Pedro Valverde, ülkede "Demokrasi Yasası" adı verilen yasal düzenlemenin medya organlarını seçim sürecinde herhangi bir aday aleyhine yayın yapmaktan alıkoyduğunu belirtti.



El Comercio gazetesi temsilcileri de basın kanunun 22. maddesiyle doğrulanmamış bilgileri yayınlamanın yasaklandığını hatırlatırken, bu sebeple Arjantin gazetesinde yer alan bilgileri yayınlamalarının mümkün olmadığını savundu.



Yerel ifade özgürlüğü kuruluşu Fundamedios, hükümetlerin basına ceza vermemesi gerektiğinin altını çizdi. Kuruluşun direktörü Cesar Ricaurte, "Bu, hükümete medyanın neyi yayınlayıp neyi yayınlayamayacağına dair bir editör rolü biçen açık bir sansür girişimidir. "değerlendirmesinde bulundu.



Ülkede seçimin ikinci turunda, 19 Şubat'taki ilk turda en fazla oyu alan iktidardaki sol partinin adayı Lenin Moreno ile onu takip eden muhalif lider Lasso yarışmıştı. Moreno oyların yüzde 51'ini alarak seçimi kazanmış, Lasso ise yüzde 49 oyda kalmıştı.