Ekvador'da 1,3 Milyon Oy Yeniden Sayılacak
Ekvador'da 2 Nisan'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde mağlup olan Guillermo Lasso'nun seçim sonuçlarına yaptığı itiraz kabul edildi.
Ekvador'da 2 Nisan'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde mağlup olan Guillermo Lasso'nun seçim sonuçlarına yaptığı itiraz kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com
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