Ekvador'da 1,3 Milyon Oy Yeniden Sayılacak

Ekvador'da 2 Nisan'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde mağlup olan Guillermo Lasso'nun seçim sonuçlarına yaptığı itiraz kabul edildi.



Ulusal Seçim Konseyi, yüzde 49 oyla seçimi kaybeden Lasso'nun oyların tekrar sayılmasına ilişkin talebini kabul edildiği ve 1,3 milyon oyun yeniden sayılacağını duyurdu.



Seçim Konseyi yetkilileri, başkent Quito'da gelecek hafta düzenlenecek yeniden sayım işleminde ihtilaflı oyların gözden geçirileceğini belirtti.



Konsey Başkanı Juan Pablo Pozo, yeniden sayım kararının "vatandaşların huzurunu temin için alındığını" ifade etti.



Öte yandan seçimleri gözlemci olarak izleyen Amerikan Devletleri Örgütü, ülke genelinde 480 oy kullanma merkezindeki yapılan gözlemlerde, sayım çeteleleri ile resmi sonuçlar arasında herhangi bir tutarsızlığa rastlamadıklarını bildirdi.



Lasso, hafta içi Ulusal Seçim Konseyi'ne sunduğu yazılı talebinde, seçimde kullanılan tüm oyların yeniden sayılmasını istediğini açıklamıştı.



Seçimde 4 bin 200 oyun usulsüz kullanıldığına dair ellerinde kanıt olduğunu dile getiren Lasso, bunların sadece şimdiye kadar bulabildikleri olduğunu bu nedenle de oyların tamamının gözden geçirilmesini istediklerini belirtmişti.



Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Juan Pablo Pozo, 5 Nisan'da oyların yüzde 99,65'inin sayıldığını, "resmi ve kesin" sonuçlara göre, iktidardaki sol partinin adayı Lenin Moreno'nun ülkenin yeni devlet başkanı olduğunu açıklamıştı. Oyların yüzde 51'ini Moreno'nun, yüzde 49'unun ise rakibi Lasso'nun aldığını belirten Pozo, tarafların sonuçlara itiraz edebileceğini hatırlatmıştı.



Ekvador'da seçimlerde yolsuzluk yapıldığını iddia eden Lasso'nun çağrısı üzerine muhalefet destekçileri, 4 Nisan'da henüz resmiyet kazanmamış sonuçları Ulusal Seçim Konseyi binasının önünde protesto etmişti.



Ülkede 2 Nisan'da yapılan seçimin ikinci turunda, 19 Şubat'taki ilk turda en fazla oyu alan iktidardaki sol partinin adayı Moreno ile onu takip eden muhalif lider Lasso yarışmıştı.



Ekvador'da yaklaşık 13 milyon seçmenin sandık başına gittiği ilk turda Moreno oyların yüzde 39,22'sini, rakibi Lasso da yüzde 28,34'ünü almıştı. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması ya da en yakın rakibine 10 puan fark atarak en az yüzde 40'a ulaşamaması nedeniyle başkanlık yarışı ikinci tura kalmıştı.



Seçimin galibi Moreno'nun, 24 Mayıs'ta yemin edeceği bildirildi.