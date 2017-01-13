Eksi 9 Derecede Teröre Lanet Mitingi

Muş'un Hasköy ilçesinde soğuk hava ve kar yağışına rağmen yüzlerce kişi, 'Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet' mitingine katıldı.



Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan ve Belediye Başkanı Mürsel Özen'in öncülüğünde düzenlenen 'Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet' mitinginde, yüzlerce kişi 'Kahrolsun PKK' sloganı atarak teröre tepki gösterirken, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Polise uzanan eller kırılsın' sloganlarıyla asker ile polise destek oldu.



Eksi 9 derecede yapılan mitingde bir konuşma yapan Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, Siyonistler ve emperyalizm güçlerinin yapmış olduğu senaryoları bin yıldır gördüklerini söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlatan Başkan Özen, "Bu hain zihniyet, bir kez daha karanlık yüzlerini göstermişlerdir. Ama bin yıldır ne yaptılarsa bu topraklardaki bu vatan evlatlarını bölemedilerse, hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. Çünkü bu milletin rehberi Kur'an'dır" dedi.



Kaymakam Ahmet Özkan ise, Merhum Mehmet Akif Ersoy'un bir şiiriyle konuşmasına başladı. Kaymakam Ahmet Özkan, 15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşların topa, tüfeğe, uçağa karşı dik duruş sergilediğini ifade ederek, "Bundan 100 yıl önce Mehmet Akif'in dediği nesil tekrar vatanına sahip çıkmış, vatanını bu hain darbe kalkışmasından kurtarmıştır. Şunu herkes bilsin ki bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, kardeşliğimizi bozamayacaksınız; tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan anlayışımızdan bizi vazgeçiremeyeceksiniz" diye konuştu.



Kaymakam Özkan, 3 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliyedeki programına katıldığını da hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hasköy halkına selamları olduğunu söyledi. Kaymakam Özkan, konuşmasının son bölümünde ise şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa dileklerinde bulunarak, Hasköy halkına mitinge yoğun katılımlarından ötürü teşekkür etti.



Yapılan konuşmaların ardından şehitler için dua edildi. Miting, kaymakamlık önüne kadar yapılan yürüyüşün ardından son buldu. - MUŞ